ظهرت الإعلامية المصرية منال آغا مقدّمة برنامج “سمك لبن تمر هندي”، المُذاع على قناة “الحدث اليوم”، وعلى وجهها آثار ضرب مبرح، وعلامات اعتداء وحشي تسبب بتشويه ملامح وجهها.

واعتذرت المذيعة للمشاهدين عن الظهور بهذا الشكل، وبرّرت في بداية الحلقة أنها تعرضت لعنف زوجي، قائلة: “وراء كل عظيم امرأة، ووراء كل سيدة عظيمة نفسها”.

وأضافت منال آغا: “فكرت ألغي الحلقة، لكن قررت أن أواجه، مينفعش نحط رأسنا في الرمال زي النعام، الزواج مودة ورحمة مش إهانة وضرب وكسرة نفس، أنا مش لوحدي في مصر اللي بتتعرّض للضرب والإهانة من زوجها، لحد امتى هيحصل فينا ده، ونفضل نتعرض للإهانة والعنف ونفضل ساكتين”.

لكن المذيعة عادت وفاجأت المشاهدين بعد نهاية الفقرة الأولى من البرنامج بقولها إن ما حدث كان مجرد مشهد تمثيلي تماشيًا مع موضوع الحلقة ولقائها بخبير ماكياج سينمائي.