من الشائع لدى جميع مالكي السيارات تشغيل السيارة والانتظار قليلاً لتسخين المحرك قبل قيادتها خصوصًا في فصل الشتاء، فهل هذا الأمر صحيح؟

يقول خبراء السيارات إن تسخين السيارة أمر مهم حتى تكتمل دورة الزيت في كل اجزاء السيارة من اجل كفاءة المحرك اثناء القيادة، إلا ان الأمر يختلف بين سيارة وأخرى.

ويشدد الخبراء على ضرورة تسخين السيارة خلال فصل الصيف ايضًا لأن الأمر يعود إلى تعزيز عمل زيت السيارة ولتخفيض احتمال احتكاك القطع المعدنية في المحرك.

وتختلف المدة المطلوبة لتسخين السيارة بين سيارة وأخرى لكن الأمر لا يتجاوز في معظم السيارات 10 ثوان.

كذلك، نبّه الخبراء من تسخين السيارة لمدة طويلة لأن بذلك ضرر على المحرك، إذ إنه من الضروري تشغيل السيارة والسير بها لأن فعل عكس ذلك يعمل على تجمع زائد للكربون في المحول مما يسبب خللا في وقت لاحق.

وينصح الخبراء اصحاب السيارات الجديدة التي يذكر دليل السائق فيها بعدم ضرورة تسخينها القيادة ببطئ لمسافة قصيرة بعد تشغيلها.