اعتمدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية موقع مسجد السيدة حليمة السعدية بمحافظة ميسان جنوب الطائف كموقع أثري تاريخي، وبدأت بوضع لوحات إرشادية توعوية بالموقع.

واحتوت اللوحات التي وضعتها الوزارة، بحسب صحيفة "المدينة"، على تعليمات إرشادية وعظية باللغتين العربية والأردية، تستهدف الزوار والسياح الذين يتوافدون لمشاهدة معالمها ومآثرها الإسلامية التاريخية؛ حيث شهدت المنطقة كما أوردت السيرة النبوية، مراحل الطفولة التي عاشها الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، وحادثة "شق الصدر" ووضع خاتم النبوة.

وقطعت الوزارة بذلك جدلاً استمر لفترة طويلة بشأن حقيقة انتساب الموقع لمآثر ومنزل السيدة حليمة السعدية، بعدما أكدته عدة مراجع وكتب ومخطوطات ووثائق تاريخية.