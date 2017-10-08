في ظل التقدم العلمي الذي يشهده العالم خلال الفترة الأخيرة دائمًا ما تظهر إنجازات طبية هائلة، إلا أنه وفي واقعة فريدة من نوعها شهدتها الهند وبالتحديد في مدينة جونتور نجحت مجموعة أطباء متخصصين في مجال جراحة المخ والأعصاب في إجراء عملية جراحية بالمخ لمريضة وهي في كامل وعيها، بل وأثناء مشاهدتها فيلماً خلال إجراء العملية.

ووفقَا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فضلت المريضة “فينايا كوماري” التي تعمل كممرضة في أحد المستشفيات البقاء في وعيها أثناء الجراحة الخطيرة، ورفضت أن تأخذ مخدرًا يساعدها على فقدان الوعي، ولم يقتصر الأمر على هذا الحدّ بل سمح الفريق الطبي للمريضة بمشاهدة الفيلم الهندي “باهوبالي 2” أثناء العملية، وكانت تتفاعل مع بعض الأغاني الموجودة في الفيلم.