بدأ الخريف وبدأت معه تقلبات الطقس، التي عادة ما تكون مصحوبة بانتشار أدوار البرد والأنفلونزا، لذا، نصح موقع «هوم ريميديز» بتناول وصفة تحمي الجسم من الإصابة بأمراض الشتاء.

وتتكون الوصفة من مجموعة مكونات طبيعية متوافرة في المنزل، تشترك جميعها في تقوية جهاز المناعة واحتوائها على مضادات التهابات ومضادات بكتيريا وفيروسات ليتمكن الجسم من محاربة أي عدوى.

المكونات:

3 أكواب من خل التفاح

1/4 كوب من الثوم المفروم

1/4 كوب من البصل المفروم

2 من الفلفل الحار الطازج

1/4 كوب من الزنجبيل المبشور

2 ملعقة صغيرة من الفجل المبشور

2 ملعقة صغيرة من الكركم

3 ملاعق صغيرة من العسل

طريقة تحضيره:

– تُمزج كل المكونات، فيما عدا الخل، معاً داخل وعاء، وتُقلب جيداً.

– تُنقل المكونات بعد امتزاجها إلى وعاء زجاجي محكم الإغلاق، ثم يُضاف الخل حتى يغطى المكونات كلها.

– يُحفظ الوعاء في الثلاجة لمدة أسبوعين.

– هنا أصبحت الوصفة جاهزة للاستخدام، ويمكن تناول ملعقة أو اثنتين يومياً للوقاية، بشرط الاحتفاظ بها داخل الثلاجة.