توصل العلماء إلى معلومة خطيرة عن “العسل”، قد يجعل محبيه يعيدون النظر في أكلتهم المفضلة، وهي أنه يحتوي على "مبيدات حشرية" ضارة بجسم الإنسان.

ووفقًا لمجلة ” Science”، قام مجموعة خبراء بإشراف الدكتور إدوارد ميتشل من جامعة السويسري نيوشاتل باختبار 198 عينة من عسل مأخوذ من مناطق مختلفة حول العالم، ووجدوا أن 75% منها تحتوي على نوع واحد على الأقل من مادة Neonicotinoid (مادة مبيدة للحشرات)، و أكثر من خمس العينات تحتوي على نوعين أو أكثر من هذه المادة الكيميائية، وحوالي 10% تحتوي على أربعة أو خمسة من هذه المواد.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج مثيرة للقلق، وقد تشكل تهديدا حقيقيا للبيئة؛ لكن هذه المواد لن تتسبب في قتل مستهلكي العسل. ومن غير المعروف ما هي الآثار السلبية الطويلة المدى التي يمكن أن تتسبب فيها هذه المبيدات على العسل وغيرها من الأطعمة”، مشيرا إلى أنه من الصعب جدا إجراء دراسة تعطينا الجواب الشافي.