قدمت شركة استقدام عمالة منزلية في السعودية عروضاً لاستقدام خادمات منزليات يحملن رخصة قيادة، تماشياً مع قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، مقابل 1800 ريال شهرياً، ولقي العرض إقبالاً كبيراً منذ الإعلان عنه.

وأوضحت ممثلة خدمة العملاء بالشركة، وفقاً لـ "المدينة"، أن الهدف من الإعلان هو تخفيف العبء على النساء في مباشرة الأعمال المنزلية ومتطلبات المنزل وقضاء المشاوير الخارجية المهمة في وقت واحد، مبينة أن السائقة تعد أكثر أماناً على الأبناء والسيدات من السائقين.

وأضافت بأنه منذ نشر العرض توالت الاتصالات والاستفسارات عنه بشكل مكثف يومياً، مشيرة إلى أن الطلبات يجري استقبالها حالياً تمهيداً لتنفيذها بالتزامن مع موعد بدء تطبيق القرار في العاشر من شهر شوال المقبل.