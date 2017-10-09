أعلنت شركة "آبل" عن توفير 56 رمزاً تعبيرياً جديداً (إيموجي) على هواتف "آيفون"، عند طرح الإصدار التالي من نظام تشغيل "آي أو إس 11"، خلال الأسابيع المقبلة.



وتضم المجموعة المتنوعة من الرموز التعبيرية امرأة ترتدي الحجاب، ورجل بلحية، وامرأة مرضعة، ومسن/مسنة، ورموز محايدة جندرياً.



وإلى جانب الرموز الـ 56 الجديدة، تحدث "آبل" بعض الرموز التعبيرية الموجودة حالياً.



ومن المتوقع أن تلقى الرموز الجديدة استحساناً من الناشطين الذين طالبوا، لسنوات عدة، بإضافة الحجاب والحياد الجندري والتنوع العمري.



ولا يوجد أي مؤشر على إضافة رموز تعبيرية عن الأشخاص أصحاب الشعر الأحمر، أو الأشخاص الصلع، ومن المتوقع إطلاقها العام المقبل.



كما أن رموز التسريحات الأفريقية والشعر الأجعد والرمادي يتوقع طرحها عام 2018.



وإليك اللائحة الكاملة المرتقبة: رجل بلحية، وعاء، دماغ، امرأة مرضعة، بروكلي، عيدان الأكل الصيني، جوز الهند، كريكت، كوب مع قشة، أداة تجعيد الشعر، طبق "ديم سم" الصيني، ديناصور، قزم، وجه ويد على الفم، جنية، صحن طائر، علبة طعام معلب، كعكة حظ، أشخاص محايدو الجنس من المراحل العمرية الثلاث، زرافة، قفازات، قبعة.



بالإضافة إلى قنفذ، إشارة الحب، لحم، حورية البحر (من الجنسين)، نظارة أحادية الزجاج، قلب برتقالي، نخيل، شخص مستحم، فطيرة، كعك مملح، وجه مرفوع الحاجبين، متسلق صخور، ساندويشة، وشاح، وجه يُسكت الآخرين، وجه مع نجوم، وجه شتّام، وجه سخيف، تزلج، جوارب، علبة وجبات جاهزة، معطف مطر، ديناصور تي ريكس، مصاص دماء، وجه تقيؤ، ساحرة، امرأة محجبة، يوغا، زومبي.