قالت الشرطة الأمريكية إن مغني الراب الأمريكي الشهير نيللي الحاصل على جائزة غرامي، اعتقل قرب سياتل السبت، بعدما اتهمته امرأة بالاعتداء الجنسي عليها في حافلة سياحية.

وقالت الشرطة المحلية في بيان إن امرأة اتصلت بخط الاستغاثة (911) للإبلاغ عن تعرضها لاعتداء جنسي أثناء توقف الحافلة عند مركز للتسوق في أوبرن التي تقع على بعد أقل من 32 كيلومترا جنوب سياتل.

وقالت شرطة أوبرن في بيانها إن رجال الشرطة حققوا في بلاغ المرأة، حيث اعتقل نيللي فجر اليوم.

واحتجز نيللي في سجن بمنطقة دي موان التابعة لواشنطن للاشتباه في ضلوعه في اعتداء جنسي.