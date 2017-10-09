تحتاج العديد من أنواع الأطعمة إلى الحفظ بالثلاجة لتبقى صالحة للاستعمال لأطول فترة ممكنة، وتعمل درجة الحرارة المنخفضة في الثلاجة على منع تكاثر الجراثيم والبكتيريا التي تسبب فساد الأطعمة.

وعلى الرغم من أن وضع الأطعمة في الثلاجة هو أفضل طريقة للحفاظ عليها من التلف والتعفن، إلا أن هناك بعض القواعد الأساسية التي يجب مراعاتها عند ترتيب هذه الأطعمة تبعاً لنوعها، وتقدم صحيفة بيزنس إنسايدر، أهم هذه القواعد التي يجب على كل ربة منزل اتباعها:

1- اللحوم الطازجة والأسماك ومنتجات الألبان يجب أن تبقى دوماً في عبواتها الأصلية، أو أن يتم إغلاقها بأحكام بعد كل استعمال.

2- يجب حفظ الحليب في الناحية الخلفية السفلية من الثلاجة حيث تكون درجة الحرارة أبرد ما تكون، لأن الحليب يفسد بسرعة كبيرة.

3- لا يجب أن تزيد مدة تجميد الخبز في الثلاثة عن ثلاثة أشهر كحد أقصى، كما يفضل أن لا يتم تبريد الخبز داخل الثلاجة لأن ذلك سيبب جفافه.

4- ترك مسافة مناسبة بين الأطعمة للحصول على أفضل تبريد والحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة.

5- المنتجات التي تحتوي على مكونات طبيعية طازجة كعصير البرتقال والميونيز، يفضل حفظها في الرفوف الداخلية لباب الثلاجة حيث تكون درجة الحرارة أعلى بقليل من الداخل، ويساعد ذلك في الحفاظ عليها طازجة.

6- الأطعمة الأكثر قابلية للتلف مثل البيض والحليب واللحوم يجب أن توضع في الناحية الخلفية من الرفوف السفلية.

7- لا يجب حفظ الخبز في الرفوف العلوية التي تكون حرارتها أعلى نسبياً، لأن ذلك يسرع في تلفه.

8- تنتج معظم أنواع الفواكه غازات وأبخرة غير مرئية تسرع في تلف الخضروات، لذلك يجب تخزينها في رفوف منفصلة عن بعضها البعض.