حذر معالج نفسي من الآثار السلبية والنفسية المترتبة على لعبة “لودو ستار”، التي احتلت قائمة أكثر الألعاب والتطبيقات تحميلاً بمعظم دول العالم مؤخراً، مشيراً إلى أن اللعبة لها العديد من الآثار السلبية على الأشخاص، من بينها تغذية الأفكار العدوانية والسلوكيات الخاطئة.

وقال وليد الزهراني في حديثه لبرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن اللعبة تعلم الشباب المراهق فكرة التنافس غير الشريف واستخدام ألفاظ السوقية من سب وشتم، إلى جانب الدخول في علاقات خاطئة مع أشخاص آخرين من العالم الافتراضي. ولفت إلى أن بعض الحالات التي راجعته في عيادته الخاصة اشتكت من وقوعها في خلافات مع مقربين منهم بسبب لعبة “لودو ستار”، داعياً الجميع إلى الحذر منها والابتعاد عنها. يشار إلى أن لعبة “لودو ستار” حققت انتشاراً واسعاً بمعظم دول العالم خاصة الدول العربية، ما دفع إعلان بعض الشركات والجهات الحكومية منع اللعب بها في أوقات العمل.