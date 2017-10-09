أطلقت وكالة الفضاء والطيران الأميركية "ناسا"، صفحة رقمية تتيح فيها للأشخاص تسجيل أسمائهم لكي تصل إلى المريخ عبر رحلتها المزمعة، مشيرة إلى أن العرض مجاني.

وذكرت الوكالة أن الرحلة المنضوية تحت برنامج " Insight" الخاص بالمريخ ستنطلق في مايو 2018، على أن تهبط على سطح الكوكب الأحمر في نوفمبر من العام نفسه.

وأشارت إلى أن آخر موعد للتسجيل هو الأول من نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن عدد المسجلين فاق المليون.

وتتضمن الصفحة خانات فارغة يتجوب على الراغبين في التسجيل إملائها، مثل الاسم والبلد والبريد الالكتروني.

وأظهرت خريطة تفاعلية في الصفحة أن أكثر المتقدمين على التسجيل، من الولايات المتحدة والهند وروسيا وبريطانيا.

وكانت مصر أكثر دولة عربية قدمت طلبات للمشاركة في الرحلة بنحو 8500 طلب، تلتها السعودية بنحو 4500 طلب، فالمغرب بنحو 1800 طلب.

وكانت "ناسا" غردت في توتير الثلاثاء، قائلة "أرسل اسمك إلى خارج عالمنا.. إلى المريخ. رحلة InSight ستحمل اسمك إلى الكوكب الأحمر إذا بعثته قبل الأول من نوفمبر".