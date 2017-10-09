أعلنت الأرصاد الأميركية، السبت، أن العاصفة "نيت" تحولت إلى إعصار من الدرجة الأولى ويتجه الآن إلى سواحل الولايات المتحدة.

ويجتاح الإعصار "نيت" منتجعات ساحلية مكسيكية شهيرة ويستعد للتوجه إلى ساحل الخليج الأميركي في ساعة مبكرة السبت بعد أن أودى بحياة العشرات في أميركا الوسطى.

وفي الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، أعلن مركز مراقبة الأعاصير الأميركي أن العاصفة ترافقها رياح بسرعة 121 كلم بالساعة، مما يجعلها قوية لدرجة اعتبارها إعصارا من الدرجة الأولى، فيما تم تحديد موقعها على بعد نحو 152 كلم إلى غرب-شمال غرب الرأس الغربي لكوبا.

إخلاء جديد

وكانت بلدية مدينة نيو أورليانز الأميركية أصدرت أمرا بإخلاء بعض المناطق وفرض حظر تجول قبل وصول العاصفة.

وقال رئيس بلدية نيو أورليانز في مؤتمر صحفي إن حظر التجول سيسري ابتداء من مساء السبت وحتى صباح الأحد.

وكانت الولايات المتحدة قد تعرضت خلال الشهر الماضي إلى إعصار "إرما" الذي تسبب بأكبر عملية إخلاء في ولاية فلوريدا، وسبق ذلك الإعصار هارفي الذي ضرب ولاية تكساس.