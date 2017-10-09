بينما كان أحد الغواصين البريطانيين يقوم بجولة في أعماق البحر مع أحد زملائه أثناء إجازة في مدينة الغردقة المصرية، قام بالتقاط العديد من الصور التذكارية تحت المياه. وعندما عاد إلى بلده فوجئ بمنظر أثار رعبه حيث ظهر تشكيل من الفقاعات على شكل هيكل عظمي في خلفية إحدى الصور.

كان دارين هاريس (52 عاماً) يغوص بالقرب من أحد شواطئ الغردقة في مصر، عندما قام بالتقاط مجموعة من الصور لنفسه بهاتفه النقال وهو تحت الماء.

وقال دارين من مدينة برمنغهام البريطانية: "كنا نسبح حول الشعاب المرجانية، والتقطت الكثير من الصور، لم ألاحظ وجود الهيكل العظمي حتى عدت إلى المملكة المتحدة، شعرت بالرعب في بداية الأمر، ولكني أدركت بأنه مجرد تشكيل من الفقاعات"

وأضاف دارين وهو أب لطفلين: "أنا لا أؤمن بوجود الأشباح أبداً، ولكن ما رأيته في خلفية إحدى الصور التي التقطتها كان مدهشاً حقاً"، بحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.