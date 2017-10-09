الوقت: في الصباح الباكر.

المكان: على سفح أحد المرتفعات الجبلية بمنطقة عسير السعودية.

المشهد: سعودي ثمانيني يقود أكثر من 40 شخصا يماثلونه في العمر، يحملون قطع الحجارة وينقلونها من مكان إلى آخر.

سألته: ماذا تفعل يا عم؟

قال: أحافظ على صحتي، فأنا لا أتناول علاجات أو أدوية لأي أمراض، فقط أحافظ على صحتي بهذا السلوك الذي اجتذب كل هؤلاء الذين تراهم حولي.

هذا ما كان صبيحة الأحد الأول من أكتوبر، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1991 يوما عالميا لكبار السن، بهدف رفع نسبة الوعي بالمشكلات التي تواجه هذه الشريحة من الناس كالهرم وإساءة المعاملة.