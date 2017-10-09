أعلن "فيسبوك" أنه سيبدأ مراجعة يدوية، للإعلانات التي تستهدف جماعات معينة وتتناول قضايا سياسية ودينية وعرقية واجتماعية.

وأبلغت الشركة بعض المعلنين عن متطلبات "المراجعة البشرية" الجديدة، محذرة إياهم من أن ذلك ربما يتسبب في بعض التأجيل، قبل ظهور إعلاناتهم على منصة الإعلام الاجتماعي.

وتعيّن على "فيسبوك" الاعتذار، وسط اكتشافات مؤخراً بإساءة استخدام عملية الإعلان التلقائية فيه، لبث أخبار مزيفة أو الترويج لرسائل كراهية ومثيرة للانقسام.

وتتعرض الشركة أيضاً لانتقادات متزايدة من الكونغرس، بعد الكشف عن إعلانات مرتبطة بوكالة انترنت روسية شاهدها 10 ملايين شخص قبل وبعد انتخابات عام 2016.