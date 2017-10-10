استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم الاثنين المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم وجهازهم الفنى فى قصر الاتحادية وذلك لتهنئتهم على التأهل لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها فى روسيا 2018 .

وتوجه السيسي بالتهنئة للشعب المصري، كما أعرب عن خالص سعادته لما قدمه لاعبو المنتخب وجهازهم الفني من أداء مشرف على مدار مباريات التصفيات.

وكتب السيسي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: "أتوجه بالتحية والتقدير لرجال المنتخب الوطني على الأداء البطولي وتأهلهم إلى نهائيات كأس العالم، كما أتوجه بالتهنئة لجموع الشعب المصري العظيم على هذا الفوز الذي تحقق بعد أن تعالت الصيحات والهتاف بكلمة "تحيا مصر".