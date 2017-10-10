عرض الإعلامي المصري عمرو أديب مقطع فيديو مؤثرا لشاب أجهش بالبكاء عقب إحراز منتخب الكونغو هدف التعادل في منتخب مصر والذي كان من شأنه إذا ما انتهت المباراة بهذه النتيجة أن يصعب من تحقيق حلم وصول الفراعنة إلى مونديال روسيا 2018.

وناشد «أديب» الشاب التواصل مع البرنامج لمنحه رحلة العمرة مع لاعبي المنتخب المصري، فأعلن صاحب إحدى الشركات السياحية إهداء الشاب رحلة العمرة ، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كل يوم» على قناة «أون إي».

وقد انتهت المباراة بفوز المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف على المنتخب الكونغولي وحسم بطاقة التأهل قبل مبارة من انتهاء التصفيات.