كان لتأهل المنتخب المصري لمونديال روسيا 2018، بعد فوزه الثمين على منتخب الكونغو، مساء الأحد، بهدفين لهدف واحد، مذاق خاص ليس فقط للمصريين، بل لكل العالم العربي.



فقد تابع المباراة بشغف جماهير ومحبو كرة القدم في معظم الدول العربية، ولم تقل الفرحة في أرجاء الوطن العربي عن الفرحة داخل مصر.



وعجت مواقع التواصل الاجتماعي بالصور ومقاطع الفيديو التي تعكس تلك الفرحة، والتي تهنئ الشعب المصري بالفوز الثمين وتتمنى التوفيق للمنتخب المصري في نهائيات كأس العالم 2018.



ومن مقاطع الفيديو الطريفة التي انتشرت على مواقع التواصل مشهداً يظهر مجموعة من السعوديين يتابعون الدقائق الأخيرة من المباراة، وهم يدعون ويسجدون لله، ويقومون بالدعاء للمنتخب المصري.. ومع إطلاق الحكم صافرة انتهاء المباراة، معلناً تأهل مصر رسمياً لنهائيات كأس العالم، أطلقوا العنان لأفراحهم فأخذوا يقفزون ويتبادلون الأحضان.



يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي تتأهل فيها مصر لنهائيات كأس العالم، وآخر مرة تأهل فيها المنتخب المصري كانت 1990.