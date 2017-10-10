خلت "الشيلات" على خط قيادة المرأة للسيارة في السعودية للمرة الأولى منذ إعلان القرار السامي، حيث أطلق المنشد نواف العاصي الشهير بـ"منشد الحدث" شيلة تشيد بالقرار وتحيي السعوديات تقول كلماتها:

قدام قدام يا بنت السعودية



أصيلة في أول الدنيا وتاليها



امشي مع الخط والرخصة عمومية



وأبناء الوطن كلها ترفع تهانيها



لاحدن يقدم على سواق موليه



تأمين شامل على الموتر ويهديها

شاعر ومنشد الكلمات نواف العاصي تحدث لـ"العربية.نت"، وقال: "اليوم الشيلات هي وسيلة تعبير اجتماعية ولا يزال صداها يصل إلى كثير من الناس، ودائما ما نشاهد ونسمع شيلات تتطرق للشأن الاجتماعي أو الاقتصادي أو حتى تساند الوطن في المواقف السياسية"، مضيفاً: "تعودت كـمنشد للحدث" على مواكبة المناسبات والأحداث، وأحب أن أهنئ النساء شقائق الرجال بهذا القرار، وأتمنى منهن الاستماع إلى شيلاتي أثناء القيادة، وأنا بصدد إصدار شيلة تثقيفية تشرح للنساء طريقة القيادة السليمة".

مبيناً أنه في أحد أبياته طالب الرجال بالتوقف عن استقدام السائقين، وإهداء زوجاتهم وأخواتهم سيارات بتأمين شامل حتى تتولى القيادة من دون خوف أو ارتباك على حد وصفه.