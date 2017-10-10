تجيد الطفلة السعودية فرات السعدون تقليد اللهجات الكويتية والعراقية والمصرية وحتى السعودية الدارجة بمختلف المناطق الجنوبية، والشمالية.



لهجاتٌ أجادتها الطفلةُ السعودية فرات، حيث انتشرت لها فيديوهات وهي تقوم بأدوار وشخصياتٍ مختلفة.. هذه الشخصياتُ تفاعل معها كثيرون فيما حظِيت الطفلة باهتمام كبير، ويتابعُها على حسابها في إنستغرام وحده أكثر من ستمئة ألف متابع.

الطفلة فرات كانت ضيفة برنامج تفاعلكم على قناة العربية مع الزميلة سارة دندراوي.



وكانت "فرات" التي تساءلت والدتها عن سر انتشار المقطع لابنتها، عرفت مؤخراً بـ"أم حديجان"، قالت لـ"العربية.نت"، إن المقطع صور قبل عام تقريبا، وهو رد على زميلتها الطفلة التي قامت بتقليد اللهجة المصرية، حيث كان للفرقة عرض في خميس مشيط، إلا أنها لم تستطع أن تسافر معهم لتقديم العرض، ومن ضمن الإعلان زميلتها التي قدمت دور المصرية وتدعو لزيارة الفرقة بمكان العرض، فردت عليها "فرات" بالمقطع، كتسويق للفرقة.



"فرات" صاحبة الـ 10 سنوات، التحقت بمجال التقليد والأناشيد والمشاركة بالمهرجانات منذ 4 سنوات، وهي في عمر 6 سنوات، لتؤكد والدتها اكتشاف موهبتها بالصدفة، خاصة أنها لبقة وذكية وسريعة البديهة من صغرها.



أضافت والدتها: "في أحد الأيام كانت إحدى زميلاتي تقول لي إنها صورت فيديو لابنة أختها لتقدمه لإحدى القنوات ولكن الفيديو رفض، فقلت لها لماذا لا تدعين (فرات)، هي من تقوم بالتمثيل، فوافقت وصورت الفيديو، وقدمته للقناة، وبعد ذلك بدأت ابنتي بالظهور إلا أن البدايات كانت قليلة".