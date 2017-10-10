قالت حديقة وطنية للحيوانات في منطقة بانغالو جنوبي الهند، الأحد، إن نمرين صغيرين من النوع الأبيض النادر هاجما حارسا وأردياه قتيلا.

وتعرض الحارس البالغ من العمر 40 عاما للهجوم حين كان يغلق الباب عليهما في القفص، ليلة السبت، وفق ما نقلت فرانس برس.

وأوضح مدير الحديقة "كان الحارس يساعد مدرّب النمرين على إدخالهما إلى القفص فهاجماه" ولم يتركا المدرّب يقترب لإنقاذه.

عقب ذلك، تدخّل العاملون في الحديقة وضبطوا النمرين لكن الحارس كان قد فارق الحياة.

واحتج أقارب للحارس الأحد أمام الحديقة مطالبين بتعويض ومتهمين السلطات بالإهمال.

وسبق أن هاجم أسد في الحديقة نفسها حارسا قبل عامين، فأصابه بجروح.

وتعد النمور البيضاء من الأنواع المهددة، وتعيش في جنوب آسيا وشرقها، وخصوصا في الهند.