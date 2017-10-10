لدي الفضل في اختراع كلمة «fake»
هذا ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية، مضيفا انه لديه الفضل في اختراع كلمة «fake» التي تعني باللغة العربية مزيفا، عندما انتقد وسائل الإعلام في بلاده.
سعاد حسني لم تنتحر..
تصريح للفنان حسين فهمي في نهاية ندوة تكريمه في مهرجان الاسكندرية. وأضاف «لو سألتوني سعاد حسني انتحرت ولا لا.. بكل تأكيد سأقول لم تنتحر على الإطلاق».
«إني أسوأ أعداء نفسي»
الممثلة والإعلامية التلفزيونية الشهيرة سكارليت موفات تكشف، في لقاء مع صحيفة الـ «الميرور»، أنها تعاني من الشعور بالقلق كلما التقت معجبيها لأنها لا تستطيع رفض طلباتهم لالتقاط الصور معهم، ما يجعلها تتأخر دوما عن مواعيد عملها.
«سوف يكون أفضل بكثير مما قدمته آخر مرة»
المغنية سارة هاردينغ تؤكد أنها تسجل الآن ألبوما غنائيا جديدا في لوس أنجيليس بعد التقائها تشاج جونسون، صديقها في برنامج«بيغ برذر».
«من يطعن من في حزب المحافظين؟»
تساؤل للصحافي البريطاني أندرو بيرس بعدما كشف عما يحدث من منافسات وعداوات شخصية داخل أقدم حزب سياسي في بريطانيا بسبب الخلافات حول الطريقة التي يتعين على بريطانيا من خلالها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
«شعوري بالقلق من قيادتها السيارة أكبر بكثير من خوفي عليها من دخولها عالم الاستعراض وهي في السادسة عشرة»
النجمة السينمائية سيندي كروفورد وهي تدافع عن قرار ابنتها كايا جيربر، التي دخلت عالم استعراض الأزياء في مرحلة مبكرة جدا من عمرها.