أظهرت البحوث أن معظم البشر يفشلون في التعرف على الكذب نظرًا لمهارة الكاذبين في تغطية أكاذيبهم.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يميل معظم البشر إلى الكذب فقط عندما يشعرون أنه من غير المرجح أن يتم كشفهم، لذلك يصعب التعرف على الأكاذيب على الفور.

وكشفت خبيرة لغة الجسد “جودي جيمس” العلامات الرئيسية التي عليك الانتباه لها إذا أردت التمييز بين الصدق والكذب، ومن هذه العلامات الوقفات الطويلة بين الكلام، مبررة ذلك في أن الكذب عملية معقدة يحتاج الدماغ إلى بعض الوقت للتعامل معها.

ومن العلامات الأخرى نظرة العين، فعندما يحاول الإنسان التذكر ينظر لليسار، ولكن عندما يحاول استخدام التفكير الإبداعي والكذب ينظر إلى اليمين.

وكذلك وتيرة التنفس، فتحريف الحقيقة يسبب استجابة إجهاد فورية لدى معظم الناس، وهذا يشمل جفاف الفم، والتعرق، وزيادة معدل النبض وتسارع وتيرة التنفس.

كما يحاول الكاذب إخفاء وجهه كجزء من ردة فعل طبيعية لا إرادية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى حركات مثل لمس الأنف أو تغطية الفم.