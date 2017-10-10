يتطلع رجل من ولاية تكساس الأمريكية، إلى بيع مجموعته الفريدة من اللوحات الفنية التي عكف على رسمها على مقاعد المراحيض منذ حوالي نصف قرن.

ينوي بارني سميث (69 عاماً) بيع متحفه الفني الذي يحتوي على أكثر من 13000 لوحة مرسومة على مقاعد المراحيض. وقد أطلقت شركة كلوروكس حملة على الإنترنت لمساعدة سميث والعديد من الفنانين الآخرين للترويج للوحاتهم الفريدة من نوعها.

وقال سميث لقناة فوكس 29 بأن الوقت قد حان لبيع متحفه الفني، لأنه لم يعد قادراً على انتاج المزيد من اللوحات بوقت سريع بسبب تقدمه في السن.

ويسعى سميث لبيع لوحاته بمبلغ 20000 دولار أمريكي، ويأمل في العثور على مشترٍ مختص بالفن، للحفاظ على متحفه الذي جهد في العمل عليه سنوات طويلة.

وينوي سميث إبقاء متحفه قيد العمل لاستقبال الزوار بشكل طبيعي حتى يعثر على مشتر مناسب له، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.