أظهر مقطع فيديو أحد الأشخاص يشرح كيفية تدفق المياه من بئر زمزم بمكة المكرمة، وما هي مصادر المياه، مبيناً أن هناك عملية تحدث أثناء تدفقها هي التي تعطي طعم الماء الذي نشربه، وإذا لم تحدث هذه العملية فإن الطعم سوف يتغير.

وأوضح الشخص الذي ظهر في الفيديو أن المياه لا تتدفق من أعماق البئر وإنما تتدفق من الأطراف الجانبية عن طريق الصخور، مبيناً أن البئر لها عينان رئيسيتان ونحو 20 عيناً فرعية.



وأضاف أن العينين الرئيسيتين، إحداهما من جهة الحجر الأسود بالكعبة المشرفة ولها مخرج واحد، والثانية من جهة جبل أبي قبيس ناحية الصفا والمروة ولها مخرجان، وكلا العينين يصب في رقبة البئر.



وكشف أن طعم ماء زمزم الذي نشربه من البئر ينتج من اختلاط الماء الناتج عن التقاء العينين، ولو شرب أحد من عين دون الأخرى لوجد الطعم مختلفاً، مضيفاً أن البئر يبلغ طولها 30 متراً ونصف، ويوجد في نهايتها حجر صلد.