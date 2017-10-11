قام مالك أحد القطط بممازحته وأصابه بالفزع ما أدّى إلى ردّة فعل غير متوقعة، حيث يظهر الفزع على القطّ في اللقطات التي نشرتها جريدة "دايلي ميل" البريطانية.

وتمكن رؤية القطّ الشارد في الفيديو وهو يراقب مجموعة من الستائر، مشاهداً حوافها وهي تتحرك، ويستعدّ للانقضاض على ذلك الشيء الكامن وراءها.

ووسط انغماس القطّ في مراقبة الستائر، يلقي المالك فجأة شيئاً أسود على الأرض بالقرب منه، ما يسبب الرعب للقط المسكين. وفي ثوانٍ يتحرك القط بعيداً من ذلك الكائن الأسود وينقلب فعلياً 360 درجة، حتى إنه على الأرجح قد اصطدم بالجدار القريب منه.

ومن الواضح أنّ تلك المزحة قد علّمت القط درساً يجعله مستعدّاً لأيّ شيء من أي اتجاه، بالإضافة إلى أنّ ردّ فعله السريع يدُلّ على استجابة عالية للمؤثرات الخارجية.

وفي نهاية الفيديو ينظر القط بريبة إلى ذلك الكائن الأسود الغامض الذي تسبب في ذعره.