حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الإثنين، بالسجن 8 أعوام على مواطن أردني بعد إدانته بمحاولة قتل جاره العراقي، وهو أحد كوادر البرنامج الأسبوعي “البشير شو” الذي يسخر من التنظيمات “الإرهابية”.

وأصدرت المحكمة حكمًا بـ”بالأشغال الشاقة المؤقتة لثماني سنوات” على المتهم لـ”محاولته قتل جاره الذي يعمل في البرنامج الساخر، الذي يبث من على قناة “دويتشه فيلله” الألمانية بسبب سخرية البرنامج من “التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة”.

ودانت المحكمة المتهم الثلاثيني بـ”جناية القيام بأعمال من شأنها إحداث فتنة”.

وبحسب لائحة الاتهام فإن المتهم “تولدت لديه النية بقتل جاره من الجنسية العراقية … حيث أثار الحقد والضغينة في نفسه عندما كان يشاهد البرنامج الذي يسخر من التنظيمات والجماعات الإرهابية”.

وتابع البيان الاتهام أن المتهم انتظر جاره أمام بيته حاملًا “سكين” و”عند اقترابه منه بادره بعدة طعنات بالسكين على أنحاء متفرقة من جسمه وصدره ورقبته وبطنه قاصدًا قتله”، لكن الضحية نجا من الموت.

يذكر أن “البشير شو” برنامج عراقي سياسي ساخر يصور في العاصمة الأردنية عمّان ويقدمه الإعلامي العراقي أحمد البشير ويبث كل جمعة مساء وعلى مدى ساعة وهو برنامج يخرج عن التقاليد السائدة في البرامج التلفزيونية ويتناول المشاكل اليومية العراقية وينتقد كل ما هو سلبي بنكهة فكاهية هزلية وجريئة.