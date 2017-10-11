تم كشف النقاب مؤخراً عن معبر مشاة ذكي يقوم بمهمة تحذير من يحاول عبور الطريق وهو يستخدم هاتفه النقال، إضافة إلى مميزات أخرى عديدة.

ويوفر ممر المشاة فرصة لراكبي الدراجات الهوائية والنارية للتنبه لوجود المشاة الذين تحجبهم الشاحنات الكبيرة خلفها. ويحتوي ممر المشاة الذكي على أضواء تعمل وفقاً لحركة مستخدمي الطرقات الذين تتعقب الكاميرات حركتهم.



ويضيء خط أحمر سميك في ممر المشاة لدى مرور أي شخص بشكل غير متوقع، كنوع من التحذير له حتى يتنبه، إضافة إلى توسع المعبر عند تواجد عدد كبير من المشاة.

وتم عرض نموذج أولي للمعبر الجديد بالقرب من منطقة ميتشام، جنوب لندن، بعد أن تم تطويره من قبل شركة أمبريليوم للتكنولوجيا بالشراكة مع شركة ديريكت لين للتأمين.

وتقول إحصائيات إدارة السلامة العامة على الطرق، بأن 20 حادثاً محتملاً يمكن أن يحدث كل يوم على معابر المشاة في كافة أنحاء المملكة المتحدة، بحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.