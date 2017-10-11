زارت المصورة "شيري أوت" جميع جزر هاواي، وكانت "مولوكاي" آخر محطة في رحلتها مشيرة إلى تميز هذه الرحلة لا سيما هذه الجزيرة رغم أن عدد السائحين إليها قليل للغاية.

وعلى أرض "مولوكاي"، يوجد فندق واحد فقط يصلح للإقامة، ولكن "أوت" اكتشفت فندقا آخر مهجورا منذ فترة طويلة ويحمل اسم "كالوكوي".

وأوضحت "أوت" أن "كالوكوي" يقع على مساحة عقارية تصل إلى أكثر من 2.2 مليون متر مربع وطرحتها الشركة المالكة "جي إل" للاستثمارات العقارية للبيع مقابل 260 مليون دولار.



ووفقا لـ"بلومبرج"، افتتح "كالوكوي" في سبعينيات القرن الماضي وظل يجذب سياحا من مختلف الدول بسبب الطبيعة الساحرة للجزيرة حتى أغلق عام 2001 عندما أفلست الشركة المستأجرة للفندق.

ووصفت "أوت" الفندق بأنه تحفة مهجورة حيث أغلقت جميع غرفه وأصبحت في حالة يرثى لها بشكل مزعج.