تحاول ربات المنازل إزالة الأوساخ وتنظيف أواني الطبخ وأثاث المنزل، باستخدام كميات كبيرة من مساحيق التنظيف الكيماوية، ويؤدي تعرضهن إلى هذه المواد الكيماوية بشكل مستمر إلى خشونة بشرة اليدين ومشاكل صحية أخرى أكثر خطورة.

وتتوفر العديد من وسائل التنظيف الطبيعية التي يمكن استخدامها بأمان، والحصول على نتائج مرضية دون الحاجة إلى شراء مساحيق التنظيف التقليدية، وأورد موقع غود هاوس كيبينغ، أهم هذه الوسائل التي يجهلها الكثيرون.

1- الخبز الاسنفجي



يتميز هذا النوع من الخبز بقدرة امتصاص عالية تضاهي تلك الموجودة في الاسفنج الطبيعي، لذلك ينصح بعدم رمي كميات الخبز الفائضة عن الحاجة واستخدامها في إزالة الغبار وبقع العصير وغيرها.

2- الكاتشب



يمكن استعمال الكاتشب لتنظيف وتلميع الأسطح الخشبية والمعدنية المتسخة بشكل فعال، حيث يتم وضع كمية من الكاتشب على السطح المراد تنظيفه وتركه لفترة زمنية مناسبة ثم إزالته بواسطة قطعة قماش جافة.

3- دقيق الشوفان



يفيد دقيق الشوفان في فرك وتنظيف الأيدي القذرة، اصنع عجينة من دقيق الشوفان وافرك بها يديك بشكل جيد قبل شطفهما بالماء.

4- الأرز



يستخدم الأرز لتنظيف الأواني الزجاجية دقيقة العنق، وذلك عن طريق صب الماء بداخلها ليملأ أكثر من نصفها، ثم إضافة ملعقة كبيرة من الأرز وإغلاق فتحة الإناء باليد ورجّ الزجاجة بشكل جيد قبل شطفها.

5- الشاي



يساعد الشاي على تنظيف أدوات الحديقة الصدئة، حيث تحضر كمية من الشاي الأسود عالي التركيز ويترك ليبرد ثم تقنع الأدوات الصدئة بداخله لعدة ساعات.

6- الغليسرين



إذا كنت ترغب بإزالة بقايا الشمع المحترق فأنت بحاجة إلى بضع قطرات من الغليسيرين، فبعد حك أكبر قدر ممكن من بقايا الشمع تفرك السطوح المطلوب تنظيفها بقطنة مبللة بالغلسيرين.

7- معجون الأسنان



يعد معجون الأسنان من مواد التنظيف الآمنة على الصحة، وخاصة أنه يستخدم في تنظيف الأسنان، ويمكن الاستفادة منه في تنظيف ديكورات الجص وتلميع المرايا وغيرها من الأسطح الصقيلة.

8- المايونيز

يصنع المايونيز بشكل أساسي من الزيوت، وهذا يجعله مثالياً في تنظيف المفروشات الخشبية وإزالة البقع والأوساخ عنها وهو قادر على إزالة بعض أنواع الغراء.

9- الكحول



بالإضافة إلى كونه مطهراً قوياً، يساعد الكحول على إزالة الروائح الكريهة من الأرضيات والجدران، ويمكن استخدامه كما هو أو بعد تمديده بالماء.

10- زيت الزيتون



يعتبر زيت الزيتون مثالياً لتلميع الفولاذ المقاوم للصدأ والأثاث الخشبي والجلديات وتكفي بضع قطرات منه للحصول على النتائج المطلوبة.

11- صودا الخبز



يتميز الصودا بقدرته على إزالة البقع والأوساخ من على الأسطح الخشبية والمعدنية دون حصول أي تفاعل معها، وذلك بخلطه مع كمية مناسبة من الماء ويسكب على البقعة المراد إزالتها.

12- الخل الابيض



يمكن تركيب سائل تنظيف طبيعي، بإضافة كوب من الخل الأبيض إلى كوبين من الماء الفاتر مع قليل من الملح، ومن ثم استخدام الخليط بشكل فعال لتنظيف مختلف أنواع السطوح والاواني.