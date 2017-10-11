أجبرت الشرطة النمساوية شاباً يرتدي زي سمكة قرش على دفع غرامة مالية بموجب قانون حظر النقاب الجديد في البلاد.

وبحسب ما أشارت إليه الصحف النمساوية ، فإن الشاب كان يقف أمام أحد فروع متاجر "ماك شارك" في العاصمة فيينا وهي شركة

إلكترونيات تحمل اسم سمك القرش، مرتدياً لباساً لجذب الزبائن يشبه سمكة قرش.

وبحسب التفاصيل، فإن الغرامة صدرت بناء على ما تم إقراره نهاية الشهر الماضي بحظر ارتداء النقاب والبرقع والملابس التي تغطي كامل الوجه أو الأقنعة، في الأماكن العمومية.

وطلبت دورية الشرطة من الشاب إزالة قناع سمكة القرش عن رأسه، وتم لاحقاً تغريمه بـ150 يورو (قرابة 650 درهماً إماراتياً).

وقامت الشركة المسؤولة عن التسويق بنشر صورة الشاب لديها مع بعض تفاصيل الحادثة على فيس بوك.



وكانت الحكومة أعلنت غداة سريان قرار حظر النقاب، أن القانون الجديد "يساعد في الحفاظ على القيم النمساوية ويعزز الاندماج"، وذلك على الرغم من أنه نادراً ما يشاهد النقاب في الأماكن العامة.

يذكر أنه في عام 2011، أصبحت فرنسا أول دولة أوروبية تحظر البرقع في الأماكن العامة، تبعتها بلجيكا وبلغاريا ومنطقة تيسينو في سويسرا، في حين حظرت هولندا الحجاب في الأماكن العامة.