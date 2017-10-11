قدّر خبراء تكلفة علاج سوء الصحة الناجم عن السمنة في جميع أنحاء العالم بـ1.2 ترليون دولار سنويا كل عام ابتداء من عام 2025.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن تكلفة علاج الأمراض المتعلقة بالسمنة ستكون "مرتفعة جدا" خلال الأعوام المقبلة ما لم يتم القيام بمزيد من الجهود للحد من انتشار هذا المرض المنتشر بسرعة.

وتعد البدانة والتدخين العاملين الرئيسيين وراء ارتفاع أعداد المصابين بالسرطان والنوبات القلبية والسكتات الدماغية والسكري في جميع أنحاء العالم.

وذكر الخبراء أن الولايات المتحدة على سبيل المثال تواجه أكبر "تكلفة" لمعالجة السمنة والأمراض المتعلقة بها، حيث سترتفع من 325 مليار دولار سنويا في عام 2014 إلى 555 مليار دولار في غضون الثماني سنوات المقبلة.

وفي المملكة المتحدة، من المقرر أن ترتفع التكلفة إلى 237 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025.

وستصل تكلفة علاج المرض في ألمانيا إلى 390 مليار دولار، و251 مليار دولار في البرازيل.

وسبق للمدير التنفيذي للهيئة الوطنية للصحة النفسية، سيمون ستيفنز، أن حذر من أن السمنة تهدد بإفلاس خدمات الصحة الوطنية.