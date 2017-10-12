إذا كان هناك عادة طاغية على الأمريكيين في الطبخ، فهي قلي ما بوسعهم من المكونات. وتنتشر هذه الظاهرة الشعبية لتحضير المأكولات بأسلوب “غير صحي” بتاتاً في معارض المأكولات التي تُقام على مدار العام في الولايات والمدن الأمريكية.



أما الخبير في هذه الأطعمة فهو مؤلف كتاب “أطعمة المعارض: وصفات الطعام الأكثر شعبية في معارض المأكولات في أمريكا” جورج جيري، والذي يصف هذه المأكولات بـ”الأطعمة غير الاعتيادية،” مثل ثلاثية شطيرة الدوناتس واللحم والجبن، وهوت دوغ كوني أيلاند الحار مع البصل، وحلوى الأوريو المقلية، والكورن دوغ.

ثلاثية شطيرة الدوناتس واللحم والجبن: وتتضمن الشطيرة ثلاث شرائح من لحم البقر وست شرائح من الجبنة الأمريكية، تُوضح بين كعكتين من الدوناتس.

هوت دوغ كوني آيلاند الحار مع البصل

حلوى الأوريو المقلية

الكورن دوغ هو عبارة عن الهوت دوغ، أي قطع السجق المغطاة بطبقة سميكة من خليط دقيق الذرة والتي تُوضح على عصى. وكان جيري قد اخترعها لديزني لاند خلال فترة الثمانينيات. وما زالت تُباع اليوم على عربة كبيرة حمراء اللون في الشارع الرئيسي في ديزني لاند.

أنواع من الحلويات المقلية المغطاة بالكريما أو الأيس كريم.

الأيس كريم المثلجة: وتتطلب الوصفة السهلة التحضير القليل من مكعبات الثلج والسكر وبعض المنكهات الاصطناعية.