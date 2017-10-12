أرسلت كلوي أيلينغ، عارضة أزياء بريطانية، رسالة مشفرة لكل من شكك في رواية خطفها ومحاولة بيعها في مزاد على شبكة الإنترنت السوداء.

ووفق ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أيلينغ نشرت صورة لها وهي "عارية"، حتى تقول لأولئك الذين قالوا إنها تخفي شيئا ما وراء تلك القصة "إنها لا تخفي أي شيء".

وذكرت الصحيفة أن العارضة التي تبلغ من العمر 20 عاما، وتنحذر من كولزدون، جنوب لندن، أرادت جذب الانتباه بهذه الصورة الجديدة حتى ينسى متابعوها تلك الحادثة.

والصورة "العارية" منشورة بالأبيض والأسود على حسابها الرسمي في "إنستغرام"، في وقت قال فيه متابعون إن اللقطة هدفها جذب الانتباه ليس إلا.

وذكرت أيلينغ أنه تم استدراجها إلى ميلانو لالتقاط صور وهمية لها، لتفاجئ بعد ذلك أنها خدعة، حيث وضعت في حقيبة واحتجزها مجرمون هددوا ببيعها في مزاد على شبكة الإنترنت السوداء.

وأوضحت أيلينغ أن الخاطفين أخبروها بأن القتل سيكون بانتظارها إذا حاولت الفرار. وتم إطلاق سراحها بعد ستة أيام عندما أخذها أحد الخاطفين إلى القنصلية البريطانية.