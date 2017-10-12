أظهرت صورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة مؤثرة كتبها طفل لوالدته المتوفاة، حيث توسل إليها أن تعود إلى الحياة، واعداً إياها أن يساعدها في تنظيف المنزل ويطيعها، كما أخبرها أنه دائماً ما يدعو الله لها بالجنة.

وقال الطفل في رسالته لوالدته: “ماما، أنا أكتب هذي الرسالة عشان لما أموت زيك آخد الورقة وأوريك إني ما نسيتك، دايمًا أصلي وأدعي ربي يدخلك الجنة، والله، صرت آكل وأسمع كلام سارة، صرت ما أوسخ البيت، أنت كنت تقولين أني أوسخ وأتعبك، ماما أنا آسف، الله يخليك ارجعي عيشي معانا، والله وعد أصير أسمع كلامك وأنظف معاك وأخليك تنامي وما أصحيك من النوم، الله يخليكي، ارجعي”.

ولقيت الرسالة تداولاً واسعاً وتعاطفاً من قبل متداوليها، الذين أبدوا تأثرهم الشديد من رسالة الطفل البريئة، التي عبّر فيها عن حزنه الشديد من فقدان أمه في هذه السن المبكرة، متمنين له الصبر وأن يربط الله على قلبه.