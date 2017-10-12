رد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "ما حكم المراهنة على لعب كرة القدم؟"، وبعد العرض على لجنة الفتوى تفضل الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء بالإجابة على السأل على النحو التالى.. المراهنة أو المقامرة على حساب أجرة الملعب هذا سلوك لا يجوز، فلابد من اشتراك الفريقان على الأجرة، أما أن يكون الحساب على عاتق الفريق الخاسر فهذا خطأ. وأضاف عويضة أنه لا ضرر من تبرع أحد الأطراف بدفع المبلغ قبل المباراة وأن يكون ذلك لا علاقة له بالمكسب أو الخسارة. تعرف على المزيد من خلال مشاهدة الفيديو التالى..