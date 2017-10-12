أشادت صحف أجنبية ببراعة وشجاعة طفل خليجي، يبلغ من العمر 7 أعوام، بعد أن قام بقيادة طائرة صغيرة باحترافية دون تردد أو خوف، وتمنى أن يصبح طياراً في المستقبل.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد تمكَّن الطفل مروان فوراجي، رغم صغر سنه، من القيام بـ "مهمة مستحيلة" بقيادة طائرة والصعود بها إلى السماء.



وجلس فوراجي على وسادات نظراً لقصر قامته حتى يستطيع الإمساك بيديه بمقود التحكم الجوي في قمرة الطائرة.

ونال الطفل تدريباً مكثفاً خلال الشهر الماضي، حيث أعطاه والده "رضوان" دروساً في الطيران، ليحقق حلم طفله بالتحليق عالياً في السماء.



وكان والده وشقيقه الصغير صفوان موجودَين خلف قمرة الطائرة، واستطاع مروان بشجاعة فريدة أن يطير في الجو، ويقود طائرة خفيفة مكوَّنة من 4 مقاعد فوق الريف الإنجليزي.



ويأمل الطفل في أن يكمل تدريبه، وأن يحصل على رخصة تجريبية، وأن ينضم إلى "طيران الإمارات" ليطير بالركاب في جميع أنحاء العالم.