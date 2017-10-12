هددت امرأة من تايتشونغ (مدينة في غرب تايوان) زوجها بالطلاق بسبب اضطراب يعانيه خلال النوم، ما يجعله يركلها في نومه.



وقد هددته بأن تتركه في حال عدم زيارته الطبيب لتشخيص ما يعاني منه.

ويوضح الزوج أنه بدأ يتكلم خلال نومه منذ عشر سنوات، لكن خلال السنوات الخمس الاخيرة، بدأ يفقد السيطرة على ذراعيه وساقيه خلال نومه، ما يدفعه إلى ركل زوجته.

وعند زيارته أحد المستشفيات، قيل له انه يعاني من اضطراب في النوم يسمّى "REM" (حركة العين السريعة). ويحدث التصرف الغريب في النوم فقط خلال حركة العين السريعة، وذلك في فترة الحلم.

وأمضى الزوج أياماً في مستشفى خاص بالاضطرابات خلال النوم، وأظهرت مشاهد الكاميرات التي صوّرته ليلاً، حركات الـ"kung fu" التي كانت يقوم بها خلال النوم، فكان يرفع ذراعيه أمام وجهه كأنه مستعدّ لضرب شخص ما.

ويوضح الرجل أن الاضطراب الذي يعاني منه خلال نومه قد يصل إلى مرحلة متقدمة، فقد يصرخ عالياً ما يسبب الخوف لزوجته.

ويوضح الطبيب الذي شخّص حالة الرجل أنّ ما يعانيه يدل على إصابته بالـREM اضطراب سلوك النوم، وهذا يحتاج إلى علاج بالأدوية.

وقد بدأ الرجل مسار العلاج الذي سيساعده حتماً على إنقاذ زواجه.