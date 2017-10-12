عرض الاعلامي المصري محمد الباز، مقطع فيديو يرصد اعتداء مدرس ثانوي بمدرسة المستقبل الإسماعيلية، على طالب داخل الفصل بالضرب المبرح

وأوضحت طالبة في الفصل رفضت ذكر اسمها خلال مداخلة لبرنامج "90 دقيقة"، تفاصيل واقعة الضرب قائلة " المدرس كان بيشرح عادي والولد ده قاله مش فاهم، فالمدرس رفض إعادة الشرح وسب الطالب بوالده.

وتابعت "كل اللي عمله الطالب انه قال للمدرس لو سمحت حضرتك متشتمش والدي"، لافتة إلى أن والد الطالب متوفي .

واستطردت " المدرس انفعل وأخذ بضرب الطالب بطريقة بشعة وأكمل ضربه في فناء المدرسة "، مؤكدة أن الواقعة ترجع إلى يوم الاثنين الماضي دون اتخاذ أي إجراء ضد المدرس - بحسب الطالبة.