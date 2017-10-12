جهز رائدان أميركيان محطة الفضاء الدولية الثلاثاء "بعيون جديدة" مع نصبهما كاميرا عالية الوضوح فيما واصلا تصليح الذراع الآلية الأساسية في المحطة المدارية على ما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية ( ناسا ).

وكانت الكاميرا السابقة تهالكت وباتت تعطي صورا زهرية اللون على ما أوضحت ناسا. وقد استبدلها قائد المهمة راندي بريسنيك و رائد الفضاء مارك فانده بأخرى عالية الوضوحية. وقد عرضت الوكالة الأميركية صور الكاميرا الجديدة. وستستبدل كاميرا ثانية خلال مهمة ثالثة خارج جدران المحطة، مقررة في 18 تشرين الأول/أكتوبر.

وقبل ذلك قام الرائدان بتشحيم إحدى "يدي" الذراع الآلية "كاندارم2" التي استبدلوها في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر.

وتقوم هذه الذراع البالغ طولها 18 مترا بدور محوري في أعمال المحطة وتسمح أيضا بـ"التقاط" مركبات الشحن التي تنقل بانتظام بالمؤن والمعدات، لتلتحم بالمحطة. وبدأت الذراع التي وضعت في الخدمة قبل أكثر من 16 عاما، تظهر بوادر تهالك وتريد الناسا التحقق من أنها استعادت عافيتها استعدادا لوصول مركبة التموين الأميركية الشهر المقبل.

واستمرت المهمة خارج جدران المحطة وهي الثانية للرائدين في غضون أسبوع، ست ساعات و26 دقيقة.