مصطلح ياباني يعني الوفاة المهنية المفاجئة نتيجة الإفراط في العمل

مرض يصيب الصحافيين ويؤدي إلى الوفاةنتيجة التوتر والإجهاد



الكاروشي هو المرض الجديد القادم من اليابان، ولا تعرفه أغلب دول العالم الثالث، وظهر مؤخرا بعد وفاة فتاة يابانية بشكل مفاجئ نتيجة الإفراط الشديد في العمل.

عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس،د. مجدي بدران يكشف تفاصيل المرض وأسبابه وكيفية تجنّبه.

يقول بدران إن الكاروشي هو مصطلح ياباني يعني الوفاة المهنية المفاجئة نتيجة الإفراط في العمل، مضيفا أن هناك بعض الدول كاليابان والصين يعشق مواطنوها العمل إلى حد الإدمان وهو ما يؤدي بهم للانتحار والوفاة، الأمر الذي أجبر الحكومة اليابانية على تقليص عدد ساعات العمل الإضافية لمنع الموظفين من العمل حتى الوفاة.

ويؤكد بدران أن المرض ينتشر بين العمال الذين يتفانون في العمل أو يؤدون أعمالا شاقة مثل عمال البناء، كما يصيب الصحافيين نتيجة مصاحبة التوتر لعملهم، والرغبة في التعامل وبسرعة مع سباق الأخبار، موضحاً أن الأسباب الطبية الرئيسية المعلنة للمتوفين بالمرض هي السكتة الدماغية وتوقف القلب نتيجة الإجهاد الشديد.

ويقول إن من العوامل المسببة للمرض أيضا التوتر والحرمان من الطعام فترات طويلة، والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وقلة النوم، والإجهاد المفرط في العمل، وسوء التغذية والعمل تحت الضغط.



ويضيف استشاري المناعة أن النوم لأقل من ست ساعات يزيد من خطر الموت المبكر مشدداً على ضرورة الحصول على قسط وافر من النوم ولنحو 8 ساعات على الأقل.

12 نصيحة



ولتجنب المرض يقدم الدكتور بدران 12 نصيحة تحد من مخاطره وتحمي الإنسان من الوقوع في براثنه وهي الترفيه، والتوقف عن التدخين، والنوم لساعات معقولة، وممارسة الرياضة، والغذاء الصحي المتوازن، وضبط نسبة السكر والملح، والتقليل من التوتر، والفضفضة، والعمل بروح الفريق، والحصول على قسط مناسب للراحة، وقضاء الإجازات في مناطق غير مزدحمة ويستحسن في المناطق التي تنتشر بها الخضرة والأشجار، والتوقف فورا عن العمل لو شعر الإنسان بالإجهاد المفاجئ.