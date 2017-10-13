تعتبر خرائط "غوغل" أداة رائعة على الإنترنت لرؤية الأماكن، بالإضافة إلى اكتشاف المؤامرات الحكومية المحتملة، وبالنظر إلى أنك تستطيع الولوج إلى صور العديد من الأماكن السرية على الكوكب، فإنك حتمًا تظن أنك سترى كل شيء، لكن هناك أماكن لا تظهر في خرائط "غوغل" أو تظهر بشكل أقل وضوحاً من المطلوب، مما يجعلها مشبوهة جدًا، إليك عدد من صور الأماكن التي تظهرها هذه الخدمة، أو ما يودونك أن تعتقدها كذلك بحسب صحيفة "ذا إندبندنت".

1. هيليبويرتو دي كارتاجينا:

المكان الأول الذي لا يظهر بشكل حقيقي في خرائط "غوغل" هو هيليبويرتو دي كارتاجينا في لوس دولوريس بإسبانيا، حيث تبدو فيه حقول فارغة لا أحد يعلم ما تحتويه في الواقع، على الرغم من أن الكثير من التقارير تؤكد ألا شيء مشبوها في تلك البقعة.

2. موقع ماركول النووي:

على عكس المكان السابق، يوجد سبب وجيه لإخفاء موقع ماركول النووي في إقليم غارد الفرنسي، عن أعين العامة، والذي بني عام 1956 لأغراض التجارب الصناعية والعسكرية على البلوتونيوم، وحدث فيه انفجار عام 2011 أدى إلى مقتل شخص واحد وجرح 4 آخرين.

3. ولاية تكساس الأميركية:

لا أحد يعرف لم حجبت هذه الولاية التي تقع على بعد 15 ميلًا من الحدود الأميركية المكسيكية من خرائط "غوغل"، أو لماذا تبدو وكأنها صورة انطباعية، إلا أن الكثيرين يتكهنون أن السبب يرجع لكونها طريقًا لتهريب المخدرات.

4. منزل عادي في أوترخت هولندا:

يعتبر هذا المكان أحد أغرب الأمكنة على خرائط "غوغل"، فهو مجرد منزل عادي يقع في أوترخت بهولندا، إلا أن صورته تظهر بشكل مثالي يدعو للريبة، على الرغم من أن لا أحد يعلم ماذا يجري تحت سقفه.ل

من الجدير بالذكر أن خرائط غوغل كانت تفرض رقابة على القواعد العسكرية والمجالات الجوية في جميع أنحاء العالم، إلا أن معظمها أصبح مرئيا الآن على الإنترنت، لذا فإن استمرار حماية هذه المناطق حتى الآن يعتبر لغزًا محيرًا.