تحوَّل 3 شبان مسلمين، إلى نموذج لـ"البطولة" في وسائل إعلام سويدية، بعد الموقف الذي قاموا به في شوارع السويد.

وذكرت وسائل الإعلام، التي وصفت الشبان بـ"أبطال اليوم"، بعد إنقاذهم سيدةً سويديةً من يد لص سرق حافظة نقودها.

وأضافت الوسائل الإعلامية، أن لصاً سرق حافظة نقود السيدة السويدية، سوزانا سكوغلوف (53 عاماً)، في مدينة هلسينغبورغ؛ الأمر الذي دفع 3 شبان مسلمين من المهاجرين إلى التدخل وإنقاذها من اللص، وهم كل من: حسن المالي (18 عاماً)، ومحمد كورديا (17 عاماً)، ويوسف حميد (20 عاماً).

وكتبت السيدة "سكوغلوف" على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أن لصاً سرق منها حافظة نقودها بعد أن سحبت نقوداً من الصراف الآلي للبنك في أحد شوارع هلسينغبورغ.

وأشارت إلى أنها صرخت بأعلى صوتها، قائلةً: "هذا لص.. أمسكوه"؛ الأمر الذي دفع 3 شبان إلى ملاحقة اللص والقبض عليه.

وقالت: "انهالوا على اللص، وأمسكوا به، وأعادوا لي محفظتي، إن حسن، ومحمد، ويوسف، هم أبطالي".

وحصل منشور "سكوغلوف" على مستويات قياسية من الإعجابات والمشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي.