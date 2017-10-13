قضى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، أمسية "خاصة" في ضيافة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.



وأدى النائب الأول لرئيس الوزراء الصربي ووزير الخارجية إيفيتسا داتشيتش، خلال حفل عشاء على شرف أردوغان، أغنية تركية اسمها "Osman Aga"، وهي أغنية شعبية معروفة لدى العديد من الجنسيات في البلقان وتراقيا.

وظهر وزير الخارجية، في مقطع فيديو، وهو يحمل المايكروفون بيده وينشد بطريقة "احترافية" الأغنية التركية، قرب الطاولة التي كان يجلس فيها أردوغان وعقيلته أمينة، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش وحرمه تمارا.

ووصل الرئيس التركي إلى بلغراد في زيارة تستغرق يومين، قادما إليها من أوكرانيا، حيث التقى بظيره الأوكراني بترو بوروشنك.