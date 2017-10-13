أثارت أعقاب السجائر التي انتشرت في حدائق امستردام بهولندا، مجموعة من مصممي الروبوتات لعمل خطة غير عادية لتدريب الغربان على التقاط أعقاب السجائر مقابل الحصول على مكافآت لذيذة.

وجد المصممون العديد من الصعوبات منها البرمجة المعقدة المطلوبة لجعلهم يلتقطونها أثناء مرور الدراجات والمشاه، مما جعلهم يحولون انتباههم إلى الطيور وخاصة الغراب لأنه من أذكى الطيور على كوكب الأرض، كما أن فهمهم للسببية يسمح لهم بتخطيط وإنشاء واستخدام أدوات لتحقيق أهدافهم.

بدأ المصممون بتدريب الغربان على تنظيف المدن من أعقاب السجائر، واخترعوا آلة لتدريب الغربان على التقاط الأعقاب مقابل إعطائهم الفول السوداني.