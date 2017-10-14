بحثاً عن الحرية، هربت خمس نعامات من مالكها الذي نسي أن يقفل منزلها الخاص، مغتنمة الفرصة لتركض إلى طريقٍ سريعٍ مزدحمٍ في مقاطعة غوانغدونغ الصينية وفقًا لما نشره موقع "الدايلي ميل" البريطاني. وقد تم تسجيل فيديو للنعامات الخمس وهي تركض بطول الطريق السريع، حيث تظهر الطيور الضخمة وهي تركض بجانب السيارات والشاحنات. وفي الفيديو الذي نشر يظهر صوت أحد السائقين وهو يهتف إلى الطيور لحثِّها على الركض بصورة أسرع قائلًا: "اركضوا أسرع!، هيا!".

ولسوء الحظ، فقد أعلنت وسائل الإعلام الصينية عن وفاة أربع من النعامات الخمس الباحثات عن الحرية، وذلك بعد أن قامت بالركض ما يقرب من خمسين كيلومتراً في طقسٍ حارٍ للغاية من دون شرب المياه. ويظهر في نهاية اللقطات طائر النعام الوحيد الناجي وهو بأمان مع مالكه، الذي يقوم بالتربيت على رقبته.

جدير بالذكر أن النعام يُعد أكبر الطيور في العالم، كما أنه الأسرع بين جميع أنواعها، ويمكن أن تصل سرعته القصوى إلى نحو 97.5 كم في الساعة الواحدة (60.6 ميلاً في الساعة).