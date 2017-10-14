كاد مسؤولو جسر زجاجي في الصين يتسببون في صدمة اسثنائية لأحد الأشخاص بسبب مزحة "مرعبة"، وفق ما أظهره فيديو لقي رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق ما ذكرته صحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن مرشدا سياحيا كان يقوم بجولة مع مجموعة من السياحين على الجسر الزجاجي الطويل والعالي في الصين.

وأظهر الفيديو أنه بعدما اقترب المرشد من الوصول لمح تصدع الجسر الزجاجي، مما جعله يعتقد أنه سينهار وسيسقط من المكان المرتفع جدا.

وفي الواقع ما هي إلا مزحة من القائمين على الجسر من أجل إرعاب وإفزاع السياح لإثارة رحلتهم في مشهد "مضحك".

ولقي الفيديو، ومدته 10 ثواني فقط، انتشارا هائلا خلال اليومين الماضيين على تويتر وفيسبوك، حيث أجمع الكل على أن هذه الدعابة "مرعبة" لاسيما وأن الجسر يرتفع عن الأرض بحوالي 260 مترا.

ويقع الجسر الزجاجي في حديقة تشانغجياجيه الوطنية بمقاطعة هونان (جنوب الصين).