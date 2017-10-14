أظهرت لقطات مصورة نشرت على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، دمية مرعبة تم إنتاجها أخيراً بمناسبة عيد الهالوين، وصنفت على أنها الدمية الأكثر رعباً على الإطلاق.

أنتجت شركة مختصة بصناعة الألعاب، دمية شاحبة اللون، ذات شعر أسود، وتطلق عيناها وميضاً أزرق مخيفاً، وتمتطي دراجة كهربائية.

وقد حظيت اللقطات المصورة برواج واسع على الإنترنت وحصلت على عدد مشاهدات هائل بلغ 7 ملايين مشاهدة. وعلق أكثر من 35000 شخص على الفيديو معبرين عن مشاعر الرعب التي انتابتهم لدى رؤيتهم الدمية.

وكتب أحد المتابعين: "يا لها من دمية مرعبة، لو كانت أمامي لركلتها بقدمي بقوة"

وأضاف آخر: "لا أعرف أيهما أكثر رعباً، الأصوات المصاحبة للدمية أم وميض عينيها. أخشى أن أنام وأستيقظ لأجد هذه الدمية المرعبة في بيتي"

وعلى الرغم من أن ثمن الدمية بلغ 173 دولاراَ أمريكياً على موقع إي باي الإلكتروني، إلا أن طلبات شرائها تزايدت بشكل متسارع في الأيام الأخيرة بسبب اقتراب عيد الهالوين، بحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.