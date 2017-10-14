اكتشف باحثون في جامعة اوبسالا ـ أقدم جامعة في السويد ـ وجود حروف عربية في ملابس الدفن التي ترجع الى عصور الفايكنغ، وقالت باحثة الآثار السويدية انيكا لارسن لمحطة «بي.بي.سي» انها لم تدرك في البداية مغزى تلك الرموز ولكنها تذكرت انها رأت اشكالا مماثلة في منسوجات تعود الى عهد الحكم الاسلامي في اسبانيا.

واضافت انها تمكنت من تمييز كلمتي «الله» و«علي» عن طريق رؤية الاحرف معكوسة في مرآة، وخمنت لارسن ان ذلك قد يكون راجعا الى كتابة الاحرف من اليسار الى اليمين بما يتفق مع الكتابة السائدة في الغرب، في حين ان الكتابة العربية من اليمين الى اليسار، ويناقض هذا الاكتشاف الاعتقاد السابق أن الآثار الاسلامية في قبور الفايكنغ تعود الى عمليات نهب او الى التجارة لأن الكتابة المكتشفة اخيرا هي جزء من النسيج الذي كان يستخدم في ملابس دفن الفايكنغ.

واشارت صحيفة «الغارديان» الى ان الاتصال بين الفايكنغ والعالم الاسلامي حقيقة معروفة منذ زمن بعد اكتشاف اكثر من 100 الف درهم فضي في اسكندنافيا، كما ان تحليل الحامض النووي لقبور الفايكنغ اظهر ان بعضها يحتوي على بقايا لأناس من اصول فارسية، وكان احدث تلك الاكتشافات عام 2015 لخاتم من الزجاج لامرأة من الفايكنغ يحمل كلمة «الله» او «الى الله».